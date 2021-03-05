شاهد.. البوستر الرسمي لـ "اللي مالوش كبير" (صورة)





طرحت شركة سينرجي، البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه فى رمضان المقبل.





وظهر بطلا المسلسل أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وهما يتصدران البوستر الرسمي للمسلسل.





ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابها الرسمي على انستجرام، كما علقت: "البوستر الرسمي مسلسل.. اللي مالوش كبير رمضان 2021 بإذن الله.. غزل والخديوي".





"اللي مالوش كبير" من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.



