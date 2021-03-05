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خطوة جديدة من الزمالك للحفاظ على نجمه

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:00 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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عرض الإعلامي عمر ربيع ياسين تفاصيل مفاوضات الزمالك مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وتجديد التعاقد معه.

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الزمالك حصل على دعم مالي بقيمة 5 ملايين جنيه من وزارة الرياضة بجانب مبلغ آخر في خزينة النادي وتم دمج المبلغين وتخصيصهما لتجديد عقد فرجاني.

وأشار إلى أن طارق حشيش المدير المالي للزمالك وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية سيعقدا جلسة مع مهند عون وكيل فرجاني في الساعات المقبلة للاتفاق على كافة التفاصيل ومنح اللاعب شيك بقيمة مقدم التعاقد على أن يحصل على شيكات مؤجلة الدفع بباقي أقساطه.

وأوضح أن اللاعب حال عدم تجديده للزمالك وتعثر الاتفاق مع الدحيل القطري سينضم إلى صفوف بيراميدز.

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