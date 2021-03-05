حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 5 مارس 2021.. "تمهل فى ردودك"

يوافق اليوم 5 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 5 مارس 2021.





برج الحمل:

لاتورّط نفسك فى مواجهة الدّهماء وابتعد بنفسك عن الأماكن التى لاتليق بمستواك الإجتماعى، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج الثور:

الفشل فى العاطفة أو مشروع معناه تراكم للخبرة وفرصة للنجاح بمشيئة الله تَعَالى فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر أفضل وأجمل، تفاءل بالخير.

برج الجوزاء:

ابتعد عن إلتهام طعام خارج المنزل، النصف الثانى للشهر القمرى يزيد من إحتماليّة الإصابة بالأمراض بسبب الإهمال،درهم وقاية.

برج السّرطان:

ليس كل مايلمع ذهبًا،لا تنخدع بالمظاهر البرّاقة وانتظر حتى تذوب حرارة المقابلة الأولى، فى العاطفة أو العمل.

برج الأسد:

تمهل فى ردودك الكلاميّة، فى قيادتك لسيّارتك، فى البيع والشراء، فى التوقيع على المستندات، فى التأنّى السّلامة.

برج العذراء:

ابتعد عن الشطط فى عواطفك،كما أنّ مشاعر الغيرة تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.

برج الميزان:

من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلًاعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيدًا عن أخطاء الآخرين.

برج العقرب:

حضورك حفل وارد بالمساء قد يكون سببًا فى مكاسب مالية أو وظيفة إضافية،أو عثورك على عروسعريس العمر، بمشيئة الله تَعَالى.

برج القوس:

لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.

برج الجدى:

أنت اليوم منصوح بتوفير القليل من المسافة بينك وبين موظّفيك أو زملائك لضمان سير العمل بكل جديّة، من كثر مزاحه قلّت هيبته.

برج الدّلو:

إن قام أحدهم بأفعال صبيانيّة لإستفزازك فكن أنت النّاضج، إبتعد عنه وركّز طاقتك على لقمة عيْشك ولا تشتّتها على مواضيع جانبيّة تافهة.

برج الحُوت:

أنت لاتسمح بدفعك لأداء خدمة عن طريق إحراجك، من المفيد تعريف الآخرين بالحدود الفاصلة من وقتٍ لآخر،ثم تقديم الخدمة المطلوبة عن طيب خاطر.