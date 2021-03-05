Advertisements

حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 5 مارس 2021.. "تمهل فى ردودك"

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:15 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
Advertisements
يوافق اليوم 5 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 5 مارس 2021.

برج الحمل: 
لاتورّط نفسك فى مواجهة الدّهماء وابتعد بنفسك عن الأماكن التى لاتليق بمستواك الإجتماعى، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج الثور: 
الفشل فى العاطفة أو مشروع معناه تراكم للخبرة وفرصة للنجاح بمشيئة الله تَعَالى فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر أفضل وأجمل، تفاءل بالخير.

برج الجوزاء: 
ابتعد عن إلتهام طعام خارج المنزل، النصف الثانى للشهر القمرى يزيد من إحتماليّة الإصابة بالأمراض بسبب الإهمال،درهم وقاية.

برج السّرطان: 
ليس كل مايلمع ذهبًا،لا تنخدع بالمظاهر البرّاقة وانتظر حتى تذوب حرارة المقابلة الأولى، فى العاطفة أو العمل.

برج الأسد: 
تمهل فى ردودك الكلاميّة، فى قيادتك لسيّارتك، فى البيع والشراء، فى التوقيع على المستندات، فى التأنّى السّلامة.

برج العذراء: 
ابتعد عن الشطط فى عواطفك،كما أنّ مشاعر الغيرة تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.

برج الميزان: 
من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلًاعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيدًا عن أخطاء الآخرين.

برج العقرب: 
حضورك حفل وارد بالمساء قد يكون سببًا فى مكاسب مالية أو وظيفة إضافية،أو عثورك على عروسعريس العمر، بمشيئة الله تَعَالى.

برج القوس: 
لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.

برج الجدى: 
أنت اليوم منصوح بتوفير القليل من المسافة بينك وبين موظّفيك أو زملائك لضمان سير العمل بكل جديّة، من كثر مزاحه قلّت هيبته.

برج الدّلو: 
إن قام أحدهم بأفعال صبيانيّة لإستفزازك فكن أنت النّاضج، إبتعد عنه وركّز طاقتك على لقمة عيْشك ولا تشتّتها على مواضيع جانبيّة تافهة.

برج الحُوت: 
أنت لاتسمح بدفعك لأداء خدمة عن طريق إحراجك، من المفيد تعريف الآخرين بالحدود الفاصلة من وقتٍ لآخر،ثم تقديم الخدمة المطلوبة عن طيب خاطر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم توقعات الأبراج بوابة الفجر الفجر الأبراج اليوم الأبراج

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبل الفرعون المصري مع ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 20 ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الطالع الفلكى الثّلاثَاء 10/7/2018..الأولويّة القُصْوَى!

الطالع الفلكى الثّلاثَاء 18/9/2018..تَطْويع الفنُون!

الطالع الفلكى الإثنين 1/10/2018..إنتِصَار التّفَاؤل!

الطالع الفلكى الخَمِيس 2/5/2019..وِجْهَة نَظَر!

الطالع الفلكي الأحد 16/6/2019..إمْتِصَاص الصّدْمَة!

الطالع الفلكي الثّلاثَاء 29/10/2019..سَنَابِلْ العِلاج!

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

02:12 ص

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات