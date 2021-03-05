حظك اليوم.. توقعات برج الثور 5 مارس 2021

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توقعات برج الثور اليوم 5 مارس 2021

الفشل فى العاطفة أو مشروع معناه تراكم للخبرة وفرصة للنجاح بمشيئة الله تَعَالى فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر أفضل وأجمل، تفاءل بالخير.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



