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حظك اليوم.. توقعات برج الثور 5 مارس 2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:15 ص
برج الثور
برج الثور
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الثور اليوم 5 مارس 2021
الفشل فى العاطفة أو مشروع معناه تراكم للخبرة وفرصة للنجاح بمشيئة الله تَعَالى فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر أفضل وأجمل، تفاءل بالخير.

صفات برج الثور:
مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.

أشهر مواليد برج الثور: ليوناردو ديفينشي، وبيتر تشايكوفسكي، وأدولف هتلر، وإليزابيث الثانية، ووليام شيكسبير.

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