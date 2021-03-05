حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 5 مارس 2021

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توقعات برج الجوزاء اليوم 5 مارس 2021

ابتعد عن إلتهام طعام خارج المنزل، النصف الثانى للشهر القمرى يزيد من إحتماليّة الإصابة بالأمراض بسبب الإهمال، درهم وقاية.





صفات برج الجوزاء:

مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف



