Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 5 مارس 2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:19 ص
برج الأسد
برج الأسد
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الأسد اليوم 5 مارس 2021
تمهل فى ردودك الكلاميّة، فى قيادتك لسيّارتك، فى البيع والشراء، فى التوقيع على المستندات، فى التأنّى السّلامة.

صفات برج الأسد:
مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.

أشهر مواليد برج الأسد: نابليون بونابرت، موسوليني، عمر الخيام، جورج برنارد شو، أرنولد شوارزنيجر، وفيدل كاسترو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم توقعات برج الأسد بوابة الفجر برج الأسد

أخبار تهمك

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبل الفرعون المصري مع ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 19 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد اليوم 20 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 21 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

02:12 ص

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات