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دينا داش تتصدر تويتر بعد إطلالتها بحفل زفافها

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:52 ص
بوابة الفجر
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تصدرت دينا الشقيقة الكبرى للفنان الشاب أحمد داش، تريند موقع التغريدات "تويتر" بعد احتفالها بزفافها.

وتفاعل  رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور المتداولة لدينا ، حيث عبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالتها.

كانت دينا احتفلت بحفل زفافها وسط أسرتها وأصدقائها، فيما أظهر الفيديو المتداول لحفل زفاف دينا داش، ارتداءها ارتدت فستاتا أبيض مطرز إلى جانب طرحة زفاف طويل.

وتصدر قبل فترة قصيرة اسم دينا داش، قائمة الأكثر تداولًا وتعليقًا عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر"، وذلك بعد عقد قرانها في جو عائلي.

وتعتبر دينا داش، الشقيقة الكبرى للفنان الشاب أحمد داش، وهي من مواليد عام 1996 وتبلغ من العمر 25 عامًا.

وتقدم لمتابعيها ومشتركي قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"  نصائح حول كيفية استخدام المكياج وأحدث صيحات الموضة.

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