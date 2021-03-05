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الشاعر المقاتل.. 10 معلومات عن مؤسس المجموعة القتالية "777" بعد رحيله

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:46 ص
أحمد رجائي عطية
أحمد رجائي عطية
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توفى قبل قليل، اللواء أحمد رجائي عطية، مؤسس المجموعة القتالية "777"، وأحد أبطال حرب أكتوبر، وواحدا من الذين إنشاء مدرسة الصاعقة.

ونعرض في السطور التالية أهم معلومات عن أحمد رجائي عطية.

1- ولد في عام 1938، وتخرج من الكلية الحربية سنة 1958م.

2- عمل بالجيش المصري، في عدة وحدات، وهي: المدفعية ومدرسة الصاعقة والمخابرات الحربية.

3- اشترك في حرب الاستنزاف وقام بعشرات العمليات خلف خطوط العدو.

4- أنشأ مدرسة الصاعقة ومركز تدريب الصاعقة بالجزائر.

5- كرمه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس الراحل محمد أنور السادات.

6- حصل الفقيد على نوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب من الدرجة الأولي، ونوط الواجب العسكري، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولي من الرئيس جمال عبدالناصر.

7- منحه الرئيس السادات نوط الشجاعة العسكري، وأيضا نوط الواجب العسكري، ووسام النجمة العسكرية، والترقية الاستثنائية إلى رتبه مقدم عام 1971 لتفوقه في العمليات الخاصة.

8- حصل على وسام منظمة سيناء العربية.

9- أسس جمعية الثقافة المصرية.

10- له العديد من القصائد الشعرية.

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