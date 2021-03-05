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حادث في أسيوط ووفاة مؤسس "777".. 4 أحداث وقعت وأنت نائم

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:56 ص
أرشيفية
أرشيفية
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وقعت خلال ساعات الليل الماضية العديد من الأحداث التي تهم قراء الفجر، ونعرضها لكم في السطور التالية:

توفى قبل قليل، اللواء أحمد رجائي عطية، مؤسس المجموعة القتالية "777"، وأحد أبطال حرب أكتوبر، وواحدا من الذين إنشاء مدرسة الصاعقة.

وجاءت أسماء الضحايا الذين سقطوا في الحادث كالآتي: (حنفي محمود عبد الحافظ السرس، سيد عبدالرحيم خليفة، محمود عرفة محمد آل عجوز، محمد مختار كمال آل عجوز، مصطفى كمال عبد الحافظ آل عجوز، مصطفى أشرف أحمد آل عجوز، وشحاتة سيد محمد السلوات).

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توجيهاته بسرعة صرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفين في حادث سقوط سيارة نقل ركاب بنهر النيل أمام قرية مجريس بصدفا، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 142610 حالة حتى اليوم.

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