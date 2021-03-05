كلوب: لم ندافع جيدا أمام تشيلسي

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن خسارة فريقه على ملعبه أمام ضيفه تشيلسي في قمة مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.





وقال كلوب عقب المباراة :"كانت مباراة شديدة ومتقاربة وأجبرها تشيلسي على ارتكاب الاخطاء ولم ننجح وأجبرونا على ارتكابها وسجلوا هدفًا".





وأضاف :"إنه من المُزعج أن أتكلم عن نفس الأمور مرة تلو الاخرى، كانت مباراة صعبة وعلينا أن نقاتل".





وتابع :"كان علينا الدفاع بشكل أفضل اليوم كما كان عليك أن تستغل الفرص القليلة التي لديك".







