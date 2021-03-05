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كلوب: لم ندافع جيدا أمام تشيلسي

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:30 ص
تشيلسي وليفربول
تشيلسي وليفربول
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تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن خسارة فريقه على ملعبه أمام ضيفه تشيلسي في قمة مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة :"كانت مباراة شديدة ومتقاربة وأجبرها تشيلسي على ارتكاب الاخطاء ولم ننجح وأجبرونا على ارتكابها وسجلوا هدفًا".

وأضاف :"إنه من المُزعج أن أتكلم عن نفس الأمور مرة تلو الاخرى، كانت مباراة صعبة وعلينا أن نقاتل".

وتابع :"كان علينا الدفاع بشكل أفضل اليوم كما كان عليك أن تستغل الفرص القليلة التي لديك".


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