Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 5-3-2021 في الأسواق

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الدواجن اليوم  الجمعة 5-3-2021 ، في ظل استقرار حالة العض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.

 

أسعار الدواجن اليوم:

الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها

 بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها

البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه

 البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات

الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه

 لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها

 لحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم :

سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح  بين 38-40 جنيها للكرتونة

 سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.


قال الدكتور عصام محمد، أستاذ لمركز البحوث الزراعية، إن اهم تحدي يواجه تطوير الثروة الحيوانية في مصر يتمثل في استيراد اللحوم المجمدة من خارج، خلاف ارتفاع ثمن الأعلاف.

وشدد "عاصم"، على ضرورة العمل على الحفاظ على المنتج المحلي الحيواني من جهة، وتوفير منتج بسعر مناسب للمواطن.

وتابع أن صناعة لدواجن اوشكت على الانهيار بسبب كثرة المعروض من السوق من الدواجن المستوردة، ولكن قرار وقف الاستيراد خلال المرحلة الأخيرة جاء في توقيته للحفاظ على صناعة الدواجن في مصر.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 8 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-2-2021 في السوق المحلي

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-2-2021 في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الخميس.. 30 جنيه للكيلو في منافذ وزارة التموين

أسعار الدواجن المجمدة والحية في مصر اليوم الجمعة 26-2-2021

أسعار الدواجن اليوم السبت 27-2-2021 في السوق المحلي

أسعار الدواجن اليوم الأحد 28-2-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

02:12 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات