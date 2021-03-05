نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة إلى موسيماني

وجه نجم الأهلي السابق رسالة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب المارد الأحمر قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقال محمد صديق نجم الزمالك والأهلي السابق إنه يفضل البدء بمحمد شريف أساسياً في قيادة هجوم المارد الأحمر أمام فيتا كلوب غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .





وأضاف صديق في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أُفضل الدفع بشريف على حساب بواليا ، فاللاعب يقدم آداءً جيداً حال الإعتماد عليه ، وأبلى بلاءً حسناً في بداية الدوري العام ، وظهر بشكل جيد ، لكنه جلس إحتياطياً بشكل مفاجئ لحساب والتر بواليا .



