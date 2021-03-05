كلوب عن واقعة صلاح: لم يكن في يومه

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن واقعة غضب محمد صلاح عقب استبداله في لقاء تشيلسي والذي خسره الريدز بهدف دون رد مساء أمس الخميس.





وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة :"للعودة لليفربول السابق علينا العمل و أن نكون أكثر عنادًا باللعب ونقاتل".





وعن تغيير محمد صلاح قال :"صلاح بدى متعباً وكان يعاني قليلاً الليلة".





وزاد :"نعم كان بإمكاني تغيير ماني وفيرمينو لكن تلك اللحظة غيّرت صلاح".





وأضاف :"صلاح شعر بالحزن والخيبة بعد تغييره وهذه ليست مشكلة".





وأوضح :"تغييري لصلاح هو أنني لم اُرِد المخاطرة به، كما أنه شعر بشدة المباراة ولم أرغب بالمخاطرة به".





وأكد في حديثه :"كل شيء بخير مع صلاح".





واختتم :"الآن لدينا فولهام وهو خصم صعب وليس هناك مباريات سهلة لكن علينا أن نكون مؤثرين وأن نكون اكثر حسمًا".







