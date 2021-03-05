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نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:00 ص
كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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وجه محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق رسالة نارية إلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر الحالي على خلفية افتعاله للأزمات واحدة تلو الأخرى.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : تصرفات كهربا غير مسئولة بالمرة ، كما أنها جاءت في توقيت غير مناسب نظراً لارتباطات الفريق إفريقياً و محلياً ، والإقبال على مباراة هامة أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

واختتم أبو الدهب : "علاقة كهربا بموسيماني انتهت بلا رجعة ، والمدرب لا يريد استمراره بصفوف الفريق".

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