



Link معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالرقم القومي وخطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من صرف الـ 400 جنية





معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالرقم القومي، خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط مباشر للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، أو للتسحيل في برنامج تكافل وكرامة للحصول على ال 400 جنية، وتقديم المستندات المطلوبه إلكترونيا من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي من دون الحاجة إلى الذهاب إلى الوزارة، وسوف نعرض إليكم في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برقم البطاقة.





معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالرقم القومي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة للأسر الفقيرة ومحدود الدخل والتي تنطبق عليهم الشروط ومنها المطلقات والأرامل، والأيتام الذين ليس لهم أب وأم ويتم رعايتهم من أحد الأقارب، والمسنين من يبلغ من العمر أكبر من 65 عام، بالإضافة إلى الاسر ذات دخل محدود ولديها أطفال من عمر حديثي الولاده حتي الاطفال لعمر 18 عام، وأكدت وزارة التضامن أنه يمكن الآن لجميع المواطنين المنطبق عليهم الشروط التسجيل من خلال بطاقة الرقم القومي عبر موقع الوزارة.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالرقم القومي من خلال الخطوات التالية:





- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- افتح بوابة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

- اكتب الرقم القومي.

- قم بكتابة الاسم رباعي.

- ادخل رقم الهاتف.

- اختر معاش شهر مارس.

- انقر على استعلم الآن.





وتجدر الإشارة إلى أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بداية من يوم الأحد القادم، وحتي نهاية الشهر من خلال مكاتب البريد ومكاينات الصرف الآلي.



