نجم تونسي يزف بشرى سارة للزمالك بشأن فرجاني ساسي

كشف التونسي وسام العابدي نجم الزمالك السابق عن مقابلته لبعثة الفريق الأبيض في تونس ، وذلك استعداداً لمواجهة الترجي المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وقال العابدي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "عقدت جلسة خاصة مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وطلبت منه التجديد للفريق ، وأتوقع بقاءه بصفوف الزمالك فهو يحب الفريق و تربطه علاقة قوية بالجمهور الأبيض".





واختتم العابدي : ساسي أبلغني بفقدانه التركيز في الخمس مباريات الأخيرة بسبب ملف تجديد تعاقده مع الزمالك .



