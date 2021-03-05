



دعاء يوم الجمعة مكتوب.. ادعية يوم الجمعة قبل الأخيرة من شهر رجب 1442-2021





ادعية يوم الجمعة من شهر رجب 1442-2021، يعد يوم الجمعة هو أحد أهم الأيام في الأسبوع وأكبرها قيمة وفضل في الإسلام، حيث يضم هذا اليوم فضل كبير من بدايته وحتى نهايته، حيث يشهد صلاة الجمعة التي لها فضل كبير وينتظرها المسلمين من الأسبوع للأسبوع الآخر، لكي يتم أداءها في المسجد في صلاة الجماعة، ونجد أن يوم الجمعة هو أحد اكثر الأيام الملائمة ويتم فيها الاكثار من الدعاء بقدر الاستطاعة، حيث يشمل هذا اليوم ساعة استجابة يستجيب بها الله سبحانه وتعالى لعباده كل ما يدعون به، وفيما يلي سوف نعرض أفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة مكتوبة بسهولة قراءتها.





أدعية يوم الجمعة

أدعية مستحبة ليوم الجمعة يشهد يوم الجمعة فضل كبير وثواب أكثر من أي يوم آخر من أيام الأسبوع، حيث فضل الله سبحانه وتعالى هذا اليوم عن سائر الأيام لتكون فيه كافة العبادات مميزة ولها تأثير كبير في حياة الشخص، حيث يقوم الأشخاص في هذا اليوم بأداء صلاة الجمعة ومن ثم القيام بقراءة القرآن الكريم وبشكل خاص سورة الكهف، بالاضافة الى الادعية الكثيرة في هذا اليوم، واليكم افضل ادعية مكتوبة ليوم الجمعة 2021.





- اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.





- اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.





دعاء يوم الجمعة مكتوب

افضل دعاء يوم الجمعة مكتوب نستعرض معكم اليوم أفضل ادعاء يمكن تلاوته في يوم الجمعة من قبل المسلمين بشكل عام، وسوف نطرحه مكتوب ليسهل قراءته من قبل الأشخاص.





- اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.





- اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.