Advertisements

دعاء يوم الجمعة مكتوب.. ادعية يوم الجمعة قبل الأخيرة من شهر رجب 1442-2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:46 ص
دعاء يوم الجمعة
دعاء يوم الجمعة
Advertisements

دعاء يوم الجمعة مكتوب.. ادعية يوم الجمعة قبل الأخيرة من شهر رجب 1442-2021 

ادعية يوم الجمعة من شهر رجب 1442-2021، يعد يوم الجمعة هو أحد أهم الأيام في الأسبوع وأكبرها قيمة وفضل في الإسلام، حيث يضم هذا اليوم فضل كبير من بدايته وحتى نهايته، حيث يشهد صلاة الجمعة التي لها فضل كبير وينتظرها المسلمين من الأسبوع للأسبوع الآخر، لكي يتم أداءها في المسجد في صلاة الجماعة، ونجد أن يوم الجمعة هو أحد اكثر الأيام الملائمة ويتم فيها الاكثار من الدعاء بقدر الاستطاعة، حيث يشمل هذا اليوم ساعة استجابة يستجيب بها الله سبحانه وتعالى لعباده كل ما يدعون به، وفيما يلي سوف نعرض أفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة مكتوبة بسهولة قراءتها.

أدعية يوم الجمعة
أدعية مستحبة ليوم الجمعة يشهد يوم الجمعة فضل كبير وثواب أكثر من أي يوم آخر من أيام الأسبوع، حيث فضل الله سبحانه وتعالى هذا اليوم عن سائر الأيام لتكون فيه كافة العبادات مميزة ولها تأثير كبير في حياة الشخص، حيث يقوم الأشخاص في هذا اليوم بأداء صلاة الجمعة ومن ثم القيام بقراءة القرآن الكريم وبشكل خاص سورة الكهف، بالاضافة الى الادعية الكثيرة في هذا اليوم، واليكم افضل ادعية مكتوبة ليوم الجمعة 2021.

- اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

- اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

دعاء يوم الجمعة مكتوب
افضل دعاء يوم الجمعة مكتوب نستعرض معكم اليوم أفضل ادعاء يمكن تلاوته في يوم الجمعة من قبل المسلمين بشكل عام، وسوف نطرحه مكتوب ليسهل قراءته من قبل الأشخاص.

- اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.
 
دعاء يوم الجمعة مكتوب.. ادعية يوم الجمعة قبل الأخيرة من شهر رجب 1442-2021 

أخبار تهمك

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 16 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أفضل الأدعية في الشهر الكريم.. تعرف على دعاء ثاني يوم رمضان

أفضل الأدعية الدينية يوم الجمعة

أفضل دعاء يوم الجمعة.. للمريض والصديق والأب المتوفي

هل توجد أدعية بعينها في يوم تاسوعاء؟

أدعية رمضان 2020.. تعرف على دعاء ثاني يوم رمضان

أجمل الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك التي جاءت بالقرآن الكريم ودعا بها الأنبياء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

02:12 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات