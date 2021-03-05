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بنفيكا يواجه سبورتنج براجا في نهائي كأس البرتغال

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:30 ص
بنفيكا
بنفيكا
وكالات
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تأهل بنفيكا إلى نهائي بطولة كأس البرتغال، بعد فوزه 2-0، في إياب نصف النهائي على إشتوريل، الذي انتصر عليه ذهاباً أيضاً 3-1.

سجل هدفي "النسور" كل من جونكالو راموس (ق43)، ولوكا فالدشميدت (ق90)، على ملعب النور.

ويعي بنفيكا ومدربه جورجي جيسوس أن هذا اللقب قد يكون الوحيد الذي يمكن أن يحرزه هذا الموسم، حيث يحل بنفيكا رابعاً في جدول الترتيب بالدوري المحلي.

وسيواجه بنفيكا في النهائي سبورتنج براجا، الذي فاز على بورتو 3-2 في لقاء العودة، بعد التعادل ذهاباً 1-1.

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