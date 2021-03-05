Advertisements

وزارة التموين.. خطوات اضافة المواليد الجدد 2021 للبطاقات التموينة عبر موقة دعم مصر الالكتروني

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:49 ص
اضافة المواليد الجدد 2021
اضافة المواليد الجدد 2021
Advertisements

وزارة التموين.. خطوات اضافة المواليد الجدد 2021 للبطاقات التموينة عبر موقة دعم مصر الالكتروني

خطوات اضافة المواليد الجدد 2021 ، يمكنكم الان من خلال خطوات بسيطة ان تقومون بتسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر التي قامت وزارة التموين والتجارة الداخليه باطلاقة من اجل انجاز الخدمات التمونيه من خلاله وذلك في اطار تطوير الخدمات الالكترونيه للمواطنين لتوفر لهم الوقت والجهد المبذولين في الذهاب مكاتب التموين المنتشرة في انحاء المحافظات ، حيث يوفر الموقع الكثير من الخدمات الهامة التي يحتاج اليها المواطن باستمرار لذا يمكنه الان الدخول عبر الرابط الالكتروني للموقع واتباع الخطوات لكي يقوم بانجاز الخدمة المراد القيام بها بنجاح .

خطوات اضافة المواليد الجدد 2021
قامت وزارة التموين والتجارة الداخليه بالسماح لجميع المواطنين خلال الاشهر الاخير بالدخول عبر الموقع لاضافة المواليد الجديد وبذلك يسرت الخدمة علي الكثير من الاباء حيث تتم هذه العملية ببساطة من خلال الموقع كما انها اتاحة ايضا خدمة استخراج بطاقات جديدة سواء كان في حال تلفها او فقدانها فضلا عن الخدمة التي تتيح للمواطن ان يقوم باضافة زوجته في حال انتقالها من بطاقة اسرتها الي البطاقة الخاصة بزوجها واخيرا تم اتاحة ايضا خدمة حجب اسم المتوفي من البطاقة ونحن بدورنا احضرنا لكم من خلال السطور التاليه اهم الخطوات المتبعه للاستمتاع بهذة الخدمات .

تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر
نستعرض لكم من خلال هذه السطور مجموعه من الخطوات الهامه التي عليكم الاستعانه بها من اجل الدخول عبر موقع الخدمات التموينيه لتسجيل احد افراد اسرتك الجدد وذلك عبر اتباع الاتي:-

- تسجيل الدخول عبر الموقع الالكتروني لموقع دعم مصر .
- قم بتسجيل اسم صاحب البطاقة والرقم القومي .
- اضغط علي ايكونة اضافة فرد لاسرتي .
- سجل الاسم والرقم القومي واغط زر تسجيل .

وزارة التموين.. خطوات اضافة المواليد الجدد 2021 للبطاقات التموينة عبر موقة دعم مصر الالكتروني

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 8 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

كلوب عن واقعة صلاح: لم يكن في يومه

منذ ساعة و نصف

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ننشر خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الالكتروني

ننشر خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين أونلاين من موقع (دعم مصر) التابع لوزارة التموين

خطوات أضافة المواليد للبطاقات التموينية 2020 عبر موقع دعم مصر

(TAMWIN.COM) | تعرف على طريقة اضافة المواليد الجدد 2021 على بطاقات التموين إلكترونيا وانت في بيتك

موقع دعم مصر.. طريقة اضافة المواليد الجدد 2021 إلي البطاقات التموينية إلكترونيا

لينك فعال.. اضافة المواليد الجدد 2021 عبر الموقع الرسمي لدعم مصر بالرقم القومي فقط (من هنــــــااااااااااااا)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

02:12 ص

كلوب عن واقعة صلاح: لم يكن في يومه

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات