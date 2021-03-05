



وزارة التموين.. خطوات اضافة المواليد الجدد 2021 للبطاقات التموينة عبر موقة دعم مصر الالكتروني





خطوات اضافة المواليد الجدد 2021 ، يمكنكم الان من خلال خطوات بسيطة ان تقومون بتسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر التي قامت وزارة التموين والتجارة الداخليه باطلاقة من اجل انجاز الخدمات التمونيه من خلاله وذلك في اطار تطوير الخدمات الالكترونيه للمواطنين لتوفر لهم الوقت والجهد المبذولين في الذهاب مكاتب التموين المنتشرة في انحاء المحافظات ، حيث يوفر الموقع الكثير من الخدمات الهامة التي يحتاج اليها المواطن باستمرار لذا يمكنه الان الدخول عبر الرابط الالكتروني للموقع واتباع الخطوات لكي يقوم بانجاز الخدمة المراد القيام بها بنجاح .





خطوات اضافة المواليد الجدد 2021

قامت وزارة التموين والتجارة الداخليه بالسماح لجميع المواطنين خلال الاشهر الاخير بالدخول عبر الموقع لاضافة المواليد الجديد وبذلك يسرت الخدمة علي الكثير من الاباء حيث تتم هذه العملية ببساطة من خلال الموقع كما انها اتاحة ايضا خدمة استخراج بطاقات جديدة سواء كان في حال تلفها او فقدانها فضلا عن الخدمة التي تتيح للمواطن ان يقوم باضافة زوجته في حال انتقالها من بطاقة اسرتها الي البطاقة الخاصة بزوجها واخيرا تم اتاحة ايضا خدمة حجب اسم المتوفي من البطاقة ونحن بدورنا احضرنا لكم من خلال السطور التاليه اهم الخطوات المتبعه للاستمتاع بهذة الخدمات .





تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر

نستعرض لكم من خلال هذه السطور مجموعه من الخطوات الهامه التي عليكم الاستعانه بها من اجل الدخول ع بر موقع الخدمات التموينيه لتسجيل احد افراد اسرتك الجدد وذلك عبر اتباع الاتي:-





- تسجيل الدخول عبر الموقع الالكتروني لموقع دعم مصر .

- قم بتسجيل اسم صاحب البطاقة والرقم القومي .

- اضغط علي ايكونة اضافة فرد لاسرتي .

- سجل الاسم والرقم القومي واغط زر تسجيل .



