ريفر بليت يحصد لقب كأس السوبر الأرجنتينية

توج ريفر بليت بلقب كأس السوبر الأرجنتينية لكرة القدم لموسم 2019، بعد أن اكتسح راسينغ بخماسية نظيفة.

كان من المفترض إقامة النهائي بين بطلي الدوري والكأس في 2019 العام الماضي، لكن المباراة تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقدم رفائيل سانتوس بوري لريفر، بعد مرور نصف ساعة.

وأضاف جوليان ألفاريز، ونيكولاس دي لا كروز، هدفين في غض

ون دقيقتين في منتصف الشوط الثاني.

وجعل ليونيل ميراندا النتيجة 4-0 عندما هز شباك فريقه راسينغ بالخطأ في الدقيقة 72.

واختتم ماتياس سواريز الخماسية قبل عشر دقائق من النهاية.

وهذا هو اللقب الـ12 لريفر، مع المدرب مارسيلو غاياردو، والثاني له في البطولة بعد 2017.