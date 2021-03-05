Advertisements

ريفر بليت يحصد لقب كأس السوبر الأرجنتينية

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:59 ص
ريفر بليت
ريفر بليت
وكالات
Advertisements

توج ريفر بليت بلقب كأس السوبر الأرجنتينية لكرة القدم لموسم 2019، بعد أن اكتسح راسينغ بخماسية نظيفة.

 

كان من المفترض إقامة النهائي بين بطلي الدوري والكأس في 2019 العام الماضي، لكن المباراة تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

وتقدم رفائيل سانتوس بوري لريفر، بعد مرور نصف ساعة.

 

وأضاف جوليان ألفاريز، ونيكولاس دي لا كروز، هدفين في غض

ون دقيقتين في منتصف الشوط الثاني.

 

وجعل ليونيل ميراندا النتيجة 4-0 عندما هز شباك فريقه راسينغ بالخطأ في الدقيقة 72.

 

واختتم ماتياس سواريز الخماسية قبل عشر دقائق من النهاية.

 

وهذا هو اللقب الـ12 لريفر، مع المدرب مارسيلو غاياردو، والثاني له في البطولة بعد 2017.

أخبار تهمك

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 17 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 20 ساعة

كلوب عن واقعة صلاح: لم يكن في يومه

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

02:12 ص

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات