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وزارة الزراعة تحول أحد الأصول الغير مستغلة لمزرعة ثروة حيوانية

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:12 ص
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الفجر الاقتصادي
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يفتتح السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى غدُا  مزرعة للثروة الحيوانية تحتوي على 11 ألف رأس ماشية بالنوبارية بالكيلو 54 طريق مصر اسكندريه الصحراوي، ويرافقه المستشار محمد عبدالوهاب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

المزرعة على مساحة 40 فدان وكانت أرض مهملة غير مستغلة وفي إطار فكر وزير الزراعة استغلال الأصول المهدرة تم إنشاء هذه المزرعة المفخرة والتى تسهم في توفير اللحوم الحمراء وفرص عمل .

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