Advertisements

موقف الزمالك في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الترجي

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:33 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
Advertisements
ينزل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضيفا على الترجي الرياضي التونسي، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك مضيفه الترجي التونسي على ملعب (ستاد رادس)، مساء غد السبت الموافق 5 مارس المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حصريا مساء غد السبت عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا، أمام مضيفه تونجيث السنغالي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بهذا التعادل رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بهذا التعادل رفع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حيث جاء ترتيب المجموعة كالآتي:-

1- الترجي التونسي 4
2- الزمالك 2
3- مولودية الجزائر 2
4- تونجيث 1.

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 20 ساعة

كلوب عن واقعة صلاح: لم يكن في يومه

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات