موقف الزمالك في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الترجي

ينزل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضيفا على الترجي الرياضي التونسي، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك مضيفه الترجي التونسي على ملعب (ستاد رادس)، مساء غد السبت الموافق 5 مارس المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حصريا مساء غد السبت عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.





وكان الزمالك قد تعادل سلبيا، أمام مضيفه تونجيث السنغالي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





بهذا التعادل رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





بهذا التعادل رفع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حيث جاء ترتيب المجموعة كالآتي:-





1- الترجي التونسي 4

2- الزمالك 2

3- مولودية الجزائر 2

4- تونجيث 1.



