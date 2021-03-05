الأرصاد: الطقس مائل للدفء على القاهرة والعظمى 22 والصغرى 12 (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تشهد البلاد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة ونشطة أحيانا، ومعتدلا على السواحل الشمالية، ودافئا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وباردًا على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 12.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 13.

سيوة العظمى 20 والصغرى 7.

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 12.

دمياط العظمى 20 والصغرى 12.

الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 11.

السويس العظمى 21 والصغرى 11.

العريش العظمى 20 والصغرى 10.

طابا العظمى 22 والصغرى 12.

سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 4.

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 14.

الغردقة العظمى 23 والصغرى 15.

الفيوم العظمى 23 والصغرى 10.

بني سويف العظمى 23 والصغرى 10.

المنيا العظمى 23 والصغرى 9.

أسيوط العظمى 24 والصغرى 9.

سوهاج العظمى 25 والصغرى 11.

