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بعد رحيله.. 7 أسرار عن اللواء أحمد رجائي بطل أكتوبر

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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في الساعات الأخيرة، رحل عن عالمنا اللواء أحمد رجائي عطية، أحد أبطال سلاح الصاعقة في حرب أكتوبر المجيدة، ومؤسس المجموعة 777 قتال، عن عمر يناهز من العمر قرابة 83 عامًا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن اللواء أحمد رجائي عطية، أحد أبطال سلاح الصاعقة في حرب أكتوبر المجيدة:

- ولد في أبو كبير في محافظه الشرقية عام 1938م، وتخرج في الكلية الحربية سنة 1958م، عمل في الجيش بوحدات المدفعية ومدرسة الصاعقة والمخابرات الحربية.

- في أعقاب حرب يونيه 67 استطاع رجائي مع مجموعة من رفاقه وكان أبرزهم الصحفي وجيه أبو ذكري في تكوين منظمة سيناء العربية والتي تحول جزء منها إلي المجموعة 39 قتال وهي أشهر الوحدات الخاصة التي كانت تعمل تحت الأشراف المباشر للواء محمد أحمد صادق رئيس المخابرات في ذلك الوقت ووزير الحربية فيما بعد.

المجموعة تمكنت خلال فترة الاستنزاف وحتي حرب أكتوبر من القيام بأكثر 72 عملية خلف خطوط العدو كان نصيب البطل رجائي منها 42 عملية كاملة ببسالة وجسارة وكبد العدو خلالها مئات القتلي وعشرات العتاد. 

- أنشأ مدرسة الصاعقة ومركز تدريب الصاعقة بالجزائر، اشترك في حرب الاستنزاف وقام بعشرات العمليات خلف خطوط العدو وداخل فلسطين المحتلة.

- حاصل علي وسام النجمة العسكرية ونوط الجمهورية والواجب والتدريب والشجاعة مرتين والترقية الاسبثنائية والقدوة الحسنة.

- حصل الفقيد على نوط الشجاعة العسكري من الرئيس جمال عبد الناصر تقديرًا لاستبساله في العمليات الخاصة، ومن الرئيس أنور السادات لتفوقه في العمليات الخاصة، ونوط التدريب من الدرجة الأولي من الرئيس جمال عبد الناصر، ونوط الواجب العسكري من الرئيس جمال عبد الناصر ومن الرئيس أنور السادات، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولي من الرئيس جمال عبد الناصر لتفوقه في عدد من العمليات الخاصة، ووسام النجمة العسكرية من الرئيس أنور السادات والترقية الاستثنائية إلى رتبه مقدم عام 1971 لتفوقه في العمليات الخاصة، ووسام منظمة سيناء العربية.

- ترك الخدمة العسكرية سنه 1991 وعمل في مجال التعليم فأنشأ معهد رجاك للغات ثم مدارس رجاك للغات بالقاهرة والغردقة والمنيا، كما اسس جمعية الثقافة المصرية سنه 1994.

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