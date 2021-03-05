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بدء تسليم 1128 وحدة بمشروع "سكن مصر" حدائق أكتوبر الأحد المقبل

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 7/3/2021، في تسليم 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع سكن مصر، بموقعين بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر حتى يوم الأحد 11/4/2021،فى التسليم.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه بالنسبة للموقع الأول بجوار مدينة الانتاج الاعلامى، فسيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 192 و 73، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 193 و 10، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 194 و 67، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي195 و 163، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي196 و 197، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 205 و 198، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 164 و 69، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 199 و 71، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 20 و 200، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

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وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 206 و 201، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 165 و77، يوم الإثنين1/4/2021، ووحدات العمارات أرقام 21 و 202 و 207، يوم الثلاثاء 2/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.

وفيما يتعلق بوحدات سكن مصر بالموقع الثانى، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 118 و 104، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 119 و 105، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 121 و 106، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 107 و103 يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 108 و 122، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 127 و 123، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 128 و124، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 109 و114، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 111 و 101، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 125 و 113، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 112 و126، يوم الإثنين1/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 11/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

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