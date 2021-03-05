Advertisements

طبيبة أمراض صدرية تكشف بشرى سارة لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية طب قصر العيني، إن أدوية مثل بلاكونيل أو إيفرزين كانت تستخدم سابقا في علاج بعض الأمراض ووجد بالتجربة أنها لها فاعلية ضد فيروس كورونا، لكن دواء فافيبيرافير يعتبر دواء مضاد للفيروسات واسع المدى وقتلها أهمها الإنفلونزا، وكان موجود منذ 2014،

وأضافت "شرف الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن دواء ريمديسيفير يؤخذ بالمستشفيات لأنه يؤخذ عن طريق الوريد، بينما فافيبيرافير عن طريق الفم، وبالتالي طرحه في الصيدليات كعقار لعلاج الحالات المعزولة منزليا يعتبر إنجاز من شأنه التقليل من المشكلات الصحية التي يتعرض لها مريض كورونا خاصة الحالات المتوسطة والبسيطة.

ولفتت أن سعر الدواء يحددها لجنة التسعير بوزارة الصحة، وسيطرح بداية من الغد بالصيدليات، منوها أن شركة وطنية هي التي تنتج هذا الدواء، ويعتبر إنجاز، بينما بدأ في تصنيعه باليابان، والتي أهدت مصر كمية استعملت في بداية الأزمة بمستشفيات العزل، وكانت نتائجها مرضية، مؤكدة أن مصر تمتلك صناعة دوائية عظيمة.

وأوضحت أن الدواء منه أقراص بواقع 22 مللجرام، ويتناول المريض 16 قرصا، منهم 8 أقراص في اليوم الأول صباحا ومساء، وباقي الأيام 4 أقراص في اليوم الواحد 2 صباحا و2 مساء، لمدة تتراوح ما بين 5 لـ 10 أيام حسب ما يراها الطبيب المعالج، متمنية بعد صرف العلاج إلا بواسطة مشورة طبية.

وأشارت إلى أن أي دواء له آثار جانبية، لذلك يجب استخدام دواء فافيبيرافير بحذر، خاصة لمرضى الكلى أو الكسور في وظيفة الكلى والكبد، ولا تستخدمه الحوامل أو المرضعات أو لمن أقل من سن 12 عاما، مشددة أن مصر من الدول القليلة التي لم ينقص فيها أي دواء في أي لحظة.

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 9 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 17 ساعة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

كلوب عن واقعة صلاح: لم يكن في يومه

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات