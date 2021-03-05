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تحویلات مروریة.. لتنفیذ أعمال محطة میاه بمدینة نصر

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تقوم الإدارة العامة لمرور القاھرة بتعیین الخدمات المروریة اللازمة لمواجھة أى كثافات مروریة متوقعة، وتسییر حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفیذ الأعمال الإنشائیة الخاصة
بمحطة میاة الشرب لتغذیة منطقة مدینة نصر، الأمر الذى یستلزم غلق كلى لمدخل ومخرج
الطریق الداعم (الطریق الدائرى) تجاه میدان الزھراء الجدید ومحور المشیر محمد على
فھمى على النحو التالى:

مخرج مدینة الواحة للقادم من میدان الزھراء الجدید ومحور المشیر محمد على فھمى تجاه
صباحًا یوم السبت الموافق 202136.الطریق الدائرى بدایة من الساعة 10 مساءً یوم الخمیس الموافق 202134 وحتى 6 مارس.

مدخل مدینة الواحة للقادم من الطریق الدائرى تجاه میدان الزھراء الجدید ومحور المشیر
محمد على فھمى، بدایة من الساعة 10 مساءً یوم الخمیس الموافق 2021311 وحتى
الساعة 6 صباحًا یوم السبت الموافق 2021313.

ومن جانبھا تقوم الإدارة العامة لمرور القاھرة بتعیین الخدمات المروریة اللازمة والتنسیق
مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنیة وجمیع التجھیزات الدالة على وجود أعمال
بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنین.

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