الطالع الفلكي الجُمعَه 5/3/2021..سَكَنْ وَرَحْمَة!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى الثّالثة و30 دقيقة فجر غدٍ السّبت بتوقيت القاهرة ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 26 أمشير قبطى ، 5 آذار رُومى ، 21 رَجَبْ ، ميمُون للغاية ، يومٌ مُناسب فى ثقافة قدماء المصريين لتلقى العلاجات للمُتأخرين عن الإنجاب.





قال الحكيم المصرى: (أمينة هانم لازم ترجع مفهوم؟)-مفهوم يافندم مفهوم. (يحيى شاهين من فيلم بين القصرين-1964)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد المُمثّلة سامية جمال رَحِمَهَا الله ، إحتفالاً بذكراها هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم زينب محفُوظ وإسم الشهرة سامية جمال ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فى نجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتَبْخَل عليها بالفَاتِحَة.





(تضحية)،(إحتفالات)،(الإبنة)،(فى حالة حُبّ)،(خَدّ على خَدّ)،(حُبّ مَسْكَن وَ رَحمَة)





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى بالحلال عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.





برج الجوزاء: رُبّما كان يومك محصوراً بين أداء فروضك الدّينيّة و مُساعدة قريبك أوصديقك فى إجراءات الزفاف ،إنتبه لمتعلّقاتك الهاتف النّقّال والمحفظة.





برج السّرطان: لك سمعة مُمتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.





برج الأسد: طلباتك الكثيرة تعكس رغبتك أن يهتم الآخرون بك ، أسلوب مُنفر قد يُظهرك بشكل الأنانى محور الكون فللآخرين إحتياجاتهم أيضاً.





برج العذراء: ترغب كوباً من الماء لتفاجأ أنّه من الجاز ، عليك التأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك،عادةً مايكون الصفيح أكثرلمعاناً من الذهب.





برج الميزان: تأكد من طلبات الوالدة أوالزوجة قبل شراء المشتروات الأسبوعيّة لتتجنّب إعادة السّلع الغيرمرضى عنها، أوصنع مشكلة كبيرة من مشكلة صغيرة.





برج العقرب: طاقة مُرتفعة عليك تفريغها فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً دون داعٍ لمُشاكسة الزوج/ة ، أو مُمارسة رياضة بدنية إن كنت عازباً.





برج القوس: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُقتضباً و واضحاً فى طلباتك دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج الجدى: قد تتلقى مُساعدة ماديّة من الأسرة لهدف مُحدّد ، فتأكد أن تنفق تلك المساعدة فى الإتجاه الذى جاءت لأجله.





برج الدّلو: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أوالأشخاص المشبوهين أفضل ما تقدّمه لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى،لاتقرصينى يانحلة.





برج الحوت: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة فقدت الأمل فيها مرتفع بمشيئة الله تَعَالى ، بادر بقرع الباب من جديد على الآمال المفقودة بما فيها العاطفية فربّما كانت النتيجة إيجابيّة.



