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كشف تفاصيل هروب طالبتين من منزلهما بالدقهلية

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مديرية أمن الدقهلية من كشف ما تبلغ للأجهزة الأمنية، من شخصين بغياب نجلتيهما "طالبتان" عن المنزل، ولم يشتبها فى غيابهما جنائيًا.

بالفحص تبين أن الفتاتين تربطهما علاقة عاطفية بشخصان تعرفا عليهما من خلال مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب ذلك حضر المُبلغان وبرفقتهما المتغيبتان وقررا بعودتهما من تلقاء نفسهما، وبسؤالهما قررتا ترك المنزل لرغبة والد إحداهن خطبتها لأحد الأشخاص دون رغبتها وسافرتا إلى مدينة الغردقة للعمل، حيث توجهتا إلى أحد المقاهى ولدى علم صاحب المقهى بأنهما من محافظة الدقهلية تحفظ عليهما وقام بالإتصال بوالديهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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