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تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، مواجهة نارية مرتقبة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي الرياضي التونسي.


تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي الرياضي التونسي
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك مضيفه الترجي التونسي على ملعب (ستاد رادس)، مساء غد السبت الموافق 5 مارس المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.


وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية، مواجهة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي حصريا ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


ومن المتوقع أن يدفع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بالاعب أحمد السيد زيزو في تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، ليصبح التشكيل كالآتي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
خط الدفاع : أحمد فتوح– محمود علاء – محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - أشرف بن شرقي
خط الهجوم: أسامة فيصل.

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