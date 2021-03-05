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93 % نسبة إنجاز 8424 شقة إسكان اجتماعي جديدة بمدينة بدر

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اجتماعًا مع مسئولي الشركات المنفذة لمشروع ٣٥١ عمارة بإجمال  ٨٤٢٤ وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وذلك بشأن متابعة نسب الإنجاز ومعدل الأداء خلال الفترة المقبلة وإزالة العقبات، حيث حضر الاجتماع نواب رئيس الجهاز ومعاونوه، ومسئولو المشروعات.

وطالب المهندس عمار مندور، مسئولي الشركات المنفذة بوضع خطة زمنية مكثفة لاستلام المشروع، وكذا تكثيف الأعمال للانتهاء في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز العيني للوحدات بلغت نحو 93%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 30/6/2021.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم خلال الاجتماع، التأكيد على الالتزام بجودة التشطيبات والوقوف علي كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال، مضيفًا أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة لأعمال المرافق بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال حتي يتسنى مواصلة خطة تسليم الحاجزين لوحداتهم المخصصة لهم.

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