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الكشف عن فرص لحاق نجم برشلونة بمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت صحيفة "آس" الإسبانية عن فرص لحاق، جيرارد بيكيه مدافع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني بمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بعد إصابته في مباراة إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمس الأربعاء.


فرص لحاق بيكيه بمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان
وكان نادي برشلونة قد أعلن في بيان رسمي عن إصابة بيكيه بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، دون تحديد مدة الغياب المتوقعة للمدافع الدولي الإسباني.


من جانبه أوضحت الصحيفة أن إصابة جيرالد بيكيه، هي أقل خطورة مما تعرض لها في نوفمبر الماضي، ولكنه سيغيب عن المباريات لمدة 3 أسابيع بسبب التواء من الدرجة الثانية.


وتابعت الصحيفة أن بيكيه مدافع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة سيغيب عن مباراة أوساسونا المقبلة في الدوري الإسباني بالإضافة إلى مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن إطار منافسات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.


وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن بيكيه سيحصل على على راحة سلبية في التوقف الدولي المقبل، وقد تكون عودته أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني يوم 4 أبريل.

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