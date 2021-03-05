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الأهلي يرفض وساطة اللاعبين لتخفيف عقوبة كهربا

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب تخفيف العقوبة الموقعة على اللاعب محمود عد المنعم كهربا بتغريمه 200000 الف جنيه وإيقافه شهر وذلك بعد إعتراضه على عدم مشاركته في مباراة الاأهلي الأخيرة في الدوري أمام المقاولون ألعرب.


وشهدت الفتره الأخيرة حالة من عدم الرضا من الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على اسلوب كهربا مما دفعه لمطالبة الإدارة بالإستغناء عن اللاعب من أجل استقرار الفريق.


ووفقاً لما ذكره مصدر داخل النادب الأهلي" أن موسيماني رفض وساطة اللاعبين وعلى رأسهم قائد الفريق محمد الشناوي من أجل تخفيف العقوبة حرصاً على مستقبل اللاعب، لكن الأخير رفض ذلك مؤكداً أنه يركز حالياً على تجهيز الفريق للمباراة المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.


ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في تمام التاسعة مساء السبت على ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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