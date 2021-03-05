Advertisements

استشاري تغذية يحذر من أدوية التخسيس على الإنترنت: "متخدهوش"

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية والسمنة، إن الوزن المثالي يحدده الشخص نفسه، لكن في نطاق عدم وجود أمراض مصاحبة للسمنة مثل الضغط أو السكر أو مشكلات في الظهر، فيستلزم ذلك إنقاص الوزن بشكل جيد.
وأضاف "جبران"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنه يجب أخذ الأدوية المساعدة لتخسيس الوزن المصرح بها من قبل وزارة الصحة وبواسطة طبيب ذو كفاءة، متابعا: "مش أي دواء موجود على النت ناخده، لو أي حد راح عند أي دكتور وقاله الدوا دة هو دة الفعال واللي هيخسسك أوعى تاخد مدام مش بيتباع في الصيدليات الكبرى".
وحذر من تناول بعض الأعشاب للتخسيس أو لزيادة الوزن، حيث يضع في الغالب العطار "أي حاجة" مثل جنزبيل مع قرفة و"السنامكي" التي تساعد على الإسهال، كما تباع في الصيدليات ما يسمى بـ"شاي الرجيم"، وهذا خطر للغاية، "بتنزل أي حاجة.. الحلو والوحش"، ويمكنها إسقاط الشعر، والإفراط منها قد يؤدي لعدم التبرز بشكل طبيعي.
وأكد أن النظام الغذائي أو "الرجيم" هو عبارة عن تنظيم وليس حرمان من الطعام، ويجب قبل البدء فيه جراء بعض التحليلات والتي من شأنها تحديد المشكلة، "لو عندي مشكلة مرضية، زي الغدة الدرقية أو نقص فيتامين د، مهما عملت من نظام غذائي مش هيحصل حاجة".
وتابع، لا يجب السير وراء الموضة، فيما يخص الصيام المتقطع أو "الكيتو دايت"، مردفا: "آة هتخس، بس بتخس عضل مش دهون، والمفروض العكس".

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 9 ساعات

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 17 ساعة

كلوب عن واقعة صلاح: لم يكن في يومه

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات