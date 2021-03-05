بالفيديو.. عيد عبد الملك: مستحيل أشجع الأهلي.. ولا يمكن الضحك على عقول الناس

قال أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق إنه من المستحيل أن يشجع النادي الأهلي حتى لو كان في بطولة خارجية.





وأضاف في فيديو له :"أنا عند رأيي بأنه لا يمكن أن أشجع النادي الأهلي في بطولة إفريقية ولا علاقة لذلك بالوطنية".





وتابع :"لا أحد يتمنى لخصمه ومنافسه أن يحقق الفوز في أي بطولة أما غير ذلك فهو بمثابة الضحك على عقول الناس".





واختتم حديثه :"كان هناك منافسة بين الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لو حقق الأبيض الفوز فبكل تأكيد سيقلص الفارق بينه وبين الأهلي إلى بطولتين في إفريقيا وكنا سنتأهل لكأس العالم للأندية ومن يقول غير ذلك فهو منافق".