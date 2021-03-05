مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 5-2-2021

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مباريات اليوم الجمعة 5-3- 2021 بالدوري المصري

الإسماعيلي ووادي دجلة

يستضيف استاد السلام في تمام الثالثة عصراً مباراة وادي دجلة والإسماعيلي في لقاء الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدوري العام.





الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي

يستضيف استاد الإسكندرية في تمام الخامسة مساءً مباراة الاتحاد السكندري والانتاج الحربي، والتى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 15.





انبي وطلائع الجيش

يحل فريق انبي ضيفاً على نظيره طلائع الجيش، في المباراة التى تقام استاد جهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 15.





القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم، الجمعة، من الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.