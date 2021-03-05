باكس يفوز على جريزليز في دوري السلة الأمريكي بنقطة قاتلة





سجّل نجم ميلووكي باكس جرو هوليداي سلة "قاتلة" قبل ثانيتين من صافرة النهاية منحت الفوز لفريقه أمام ممفيس جريزليز بفارق نقطة 112-111، الخميس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.





تقدّم جريزليز 111-110 قبل 7,5 ثوانٍ من النهاية بفضل سلة من لاعبه جا مورانت، غير أن الصراع الشرس على ارض الملعب والذي شهد تبدل هوية الفريق المتقدم خمس مرات في خلال الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة، انتهى بتسجيل هوليداي وفشل لاعب غريزليز الناشىء ديزموند باين بالرد عليه عبر رميته الثلاثية مع اطلاق صافرة النهاية.





ويدين باكس بفوزه السادس في مبارياته السبع الاخيرة لأفضل لاعب في الموسمين الماضيين اليوناني يانيس انتيتوكومبو الذي سجل 26 نقطة وأضاف 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة.





واضاف كريس ميدلتون 22 نقطة و10 متابعات، وهوليداي صاحب سلة الفوز وبات كونوتون 15 نقطة لكل منهما.





وبرز في صفوف الخاسر مورانت مع 35 نقطة، سجل 28 منها في الشوط الثاني.





وانتفض لاعبو غريزليز بعد بداية سيئة وعادلوا النتيجة 84-84 قبل بداية الربع الرابع الاخير الذي شهد في بعض فتراته تقدم ممفيس بفارق 7 نقاط.





في واشنطن، وعلى غرار ما حصل على ملعب "فيديكس فوروم" في ممفيس، حسم ويزاردز فوزه على لوس أنجليس كليبرز بشق الأنفس 119-117.





وتألق في صفوف الفائز الثنائي برادلي بيل وراسل وستبروك، فسجل الاول 33 نقطة وحقق الثاني "دابل - دابل" مع 27 نقطة و9 متابعات و11 تمريرة و4 سرقات.





تقدّم كليبرز 106-102 قبل 4,32 دقائق من النهاية، ليسجل اللاتفي دافيس بيرتانز والالماني موريتس فاغنر ثلاثيتين لكل منهما قلبتا المعادلة ومنحتا ويزاردز التقدم، قبل أن ينتفض بيل بتسجيله سلة أكدت تفوق فريقه في الربع الاخيرة ليحقق سلسلة من 11 نقطة تواليا مقابل صفر لكليبرز.





غير أن ثلاثية كواهي لينارد أعادت كليبرز الى أجواء المباراة مع تقلص الفارق إلى نقطة قبل 15,7 ثانية من النهاية، إلا أن بيل لعب مرة جديدة دور المنقذ بتسجيله رميتين حرتين. واضاف الياباني روي هاشيمورا رمية حرة أخرى أبقت ويزاردز في المقدمة، قبل أن يتألق وستبروك دفاعيا بالتقاطه كرة مرتدة قضت على آمال كليبرز بفرصة أخيرة للعودة إلى أجواء اللقاء.





وبرز في صفوف الخاسر الذي لعب من دون نجمه بول جورج بعدما شعر بوعكة صحية قبيل انطلاق المباراة، لينارد كأفضل مسجل مع 22 نقطة.





وفي مباريات أخرى، فاز فينيكس صنز على غولدن ستايت ووريرز 120 - 98 ، وبورتلاند ترايل بلايزرز على ساكرامنتو كينجز 123 - 119، وبوسطن سلتيكس على تورونتو رابتورز 132 - 125، ونيويورك نيكس على ديترويت بيستونز 114 - 104. فيما خسر سان انتونيو سبيرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 102 - 107، وانديانا بايسرز أمام دنفر ناغتس 103 - 113، ونيو أورليانز بيليكانز أمام ميامي هيت 93 - 103.