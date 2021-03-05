Advertisements

باكس يفوز على جريزليز في دوري السلة الأمريكي بنقطة قاتلة

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
Advertisements

سجّل نجم ميلووكي باكس جرو هوليداي سلة "قاتلة" قبل ثانيتين من صافرة النهاية منحت الفوز لفريقه أمام ممفيس جريزليز بفارق نقطة 112-111، الخميس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

تقدّم جريزليز 111-110 قبل 7,5 ثوانٍ من النهاية بفضل سلة من لاعبه جا مورانت، غير أن الصراع الشرس على ارض الملعب والذي شهد تبدل هوية الفريق المتقدم خمس مرات في خلال الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة، انتهى بتسجيل هوليداي وفشل لاعب غريزليز الناشىء ديزموند باين بالرد عليه عبر رميته الثلاثية مع اطلاق صافرة النهاية.

ويدين باكس بفوزه السادس في مبارياته السبع الاخيرة لأفضل لاعب في الموسمين الماضيين اليوناني يانيس انتيتوكومبو الذي سجل 26 نقطة وأضاف 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

واضاف كريس ميدلتون 22 نقطة و10 متابعات، وهوليداي صاحب سلة الفوز وبات كونوتون 15 نقطة لكل منهما.

وبرز في صفوف الخاسر مورانت مع 35 نقطة، سجل 28 منها في الشوط الثاني.

وانتفض لاعبو غريزليز بعد بداية سيئة وعادلوا النتيجة 84-84 قبل بداية الربع الرابع الاخير الذي شهد في بعض فتراته تقدم ممفيس بفارق 7 نقاط.

في واشنطن، وعلى غرار ما حصل على ملعب "فيديكس فوروم" في ممفيس، حسم ويزاردز فوزه على لوس أنجليس كليبرز بشق الأنفس 119-117.

وتألق في صفوف الفائز الثنائي برادلي بيل وراسل وستبروك، فسجل الاول 33 نقطة وحقق الثاني "دابل - دابل" مع 27 نقطة و9 متابعات و11 تمريرة و4 سرقات.

تقدّم كليبرز 106-102 قبل 4,32 دقائق من النهاية، ليسجل اللاتفي دافيس بيرتانز والالماني موريتس فاغنر ثلاثيتين لكل منهما قلبتا المعادلة ومنحتا ويزاردز التقدم، قبل أن ينتفض بيل بتسجيله سلة أكدت تفوق فريقه في الربع الاخيرة ليحقق سلسلة من 11 نقطة تواليا مقابل صفر لكليبرز.

غير أن ثلاثية كواهي لينارد أعادت كليبرز الى أجواء المباراة مع تقلص الفارق إلى نقطة قبل 15,7 ثانية من النهاية، إلا أن بيل لعب مرة جديدة دور المنقذ بتسجيله رميتين حرتين. واضاف الياباني روي هاشيمورا رمية حرة أخرى أبقت ويزاردز في المقدمة، قبل أن يتألق وستبروك دفاعيا بالتقاطه كرة مرتدة قضت على آمال كليبرز بفرصة أخيرة للعودة إلى أجواء اللقاء.

وبرز في صفوف الخاسر الذي لعب من دون نجمه بول جورج بعدما شعر بوعكة صحية قبيل انطلاق المباراة، لينارد كأفضل مسجل مع 22 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز فينيكس صنز على غولدن ستايت ووريرز 120 - 98 ، وبورتلاند ترايل بلايزرز على ساكرامنتو كينجز 123 - 119، وبوسطن سلتيكس على تورونتو رابتورز 132 - 125، ونيويورك نيكس على ديترويت بيستونز 114 - 104. فيما خسر سان انتونيو سبيرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 102 - 107، وانديانا بايسرز أمام دنفر ناغتس 103 - 113، ونيو أورليانز بيليكانز أمام ميامي هيت 93 - 103.

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 17 ساعة

كلوب عن واقعة صلاح: لم يكن في يومه

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الكشف عن فرص لحاق نجم برشلونة بمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 14 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات