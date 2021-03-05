Advertisements

تعرف على موعد عطلة يوم الاسراء والمعراج 1442-2021 في الدول العربية وفضل صيامها

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:15 ص
الاسراء والمعراج
الاسراء والمعراج
Advertisements

تعرف على موعد عطلة يوم الاسراء والمعراج 1442-2021 في الدول العربية وفضل صيامها

موعد عطلة يوم الاسراء والمعراج 1442هـ في الدول العربية فقد ازدادت كثيرا عمليات البحث خلال الأيام القليلة الماضية عن موعد ليلة الإسراء والمعراج وما هي الدول العربية التي تقوم بمنح هذا اليوم إجازة رسمية، حيث نجد ان بعض الدول العربية تقوم بإعطاء هذا اليوم الفضيل حقه من حيث إعطاء إجازة رسمية في المؤسسات والمصالح الحكومية وذلك ليتم الاحتفال به من قبل الاشخاص، وسوف نوضح فيما يلي كافة التفاصيل المتعلقة بيوم الإسراء والمعراج وما هي الدول العربية التي تقوم بمنح هذا اليوم إجازة رسمية.

موعد عطلة يوم الاسراء والمعراج 1442-2021
موعد عطلة يوم الاسراء والمعراج 1442هـ  عطلة الاسراء والمعراج في مصر، حيث أن مصر من الدول العربية التي لا تمنح يوم الإسراء والمعراج أجازة رسمية،  ولكن نجد ان هناك من الدول العربية تقوم بمنح يوم الاسراء والمعراج عطلة رسمية من كل عام، على سبيل المثال الكويت والأردن وفلسطين وعمان، حيث تحرص هذه الدول العربية على إعطاء كافة الشعب هذا اليوم اجازة رسمية، ليتم فيه الاحتفال بهذه الذكرى المميزة الفضيلة، وتتمثل مظاهر الاحتفال بهذا اليوم في الصوم وقراءة القرآن والتقرب من الله في هذا اليوم الذي له قيمة كبيرة في الإسلام كما ذكر في الإسلام، ونجد ان الكثير من علماء الدين اختلفوا في تحديد هذا اليوم كعطلة رسمية، ولكن هناك بعض الدول العربية التي تمنحه كعطلة رسمية.

يوم الاسراء والمعراج 1442
ويأتي يوم الإسراء والمعراج هذا العام في يوم الخميس الذي يوافق 11 من شهر مارس للعام الميلادي 2021، والذي يوافق يوم 27 من شهر رجب من كل عام هجري، حيث يبدأ ليلة الإسراء والمعراج مع غروب شمس يوم الأربعاء 26 رجب الموافق 10 مارس 2021، وتنتهي عند فجر يوم الخميس 27 رجب  11 مارس.

تعرف على موعد عطلة يوم الاسراء والمعراج 1442-2021 في الدول العربية وفضل صيامها

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 14 ساعة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 23 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 11 ساعة

كلوب عن واقعة صلاح: لم يكن في يومه

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. مستشار المفتي يجيب! (فيديو)

تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2019

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

ننشر موعد عطلة ليلة الإسراء والمعراج للعام 1441-2020

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2020/1441 وأفضل الأدعية المستجابة في هذه الذكرى العطرة

ما حكم صيام يوم الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء تجيب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات