



تعرف على موعد عطلة يوم الاسراء والمعراج 1442-2021 في الدول العربية وفضل صيامها





موعد عطلة يوم الاسراء والمعراج 1442هـ في الدول العربية فقد ازدادت كثيرا عمليات البحث خلال الأيام القليلة الماضية عن موعد ليلة الإسراء والمعراج وما هي الدول العربية التي تقوم بمنح هذا اليوم إجازة رسمية، حيث نجد ان بعض الدول العربية تقوم بإعطاء هذا اليوم الفضيل حقه من حيث إعطاء إجازة رسمية في المؤسسات والمصالح الحكومية وذلك ليتم الاحتفال به من قبل الاشخاص، وسوف نوضح فيما يلي كافة التفاصيل المتعلقة بيوم الإسراء والمعراج وما هي الدول العربية التي تقوم بمنح هذا اليوم إجازة رسمية.





موعد عطلة يوم الاسراء والمعراج 1442-2021

موعد عطلة يوم الاسراء والمعراج 1442هـ عطلة الاسراء والمعراج في مصر، حيث أن مصر من الدول العربية التي لا تمنح يوم الإسراء والمعراج أجازة رسمية، ولكن نجد ان هناك من الدول العربية تقوم بمنح يوم الاسراء والمعراج عطلة رسمية من كل عام، على سبيل المثال الكويت والأردن وفلسطين وعمان، حيث تحرص هذه الدول العربية على إعطاء كافة الشعب هذا اليوم اجازة رسمية، ليتم فيه الاحتفال بهذه الذكرى المميزة الفضيلة، وتتمثل مظاهر الاحتفال بهذا اليوم في الصوم وقراءة القرآن والتقرب من الله في هذا اليوم الذي له قيمة كبيرة في الإسلام كما ذكر في الإسلام، ونجد ان الكثير من علماء الدين اختلفوا في تحديد هذا اليوم كعطلة رسمية، ولكن هناك بعض الدول العربية التي تمنحه كعطلة رسمية.





يوم الاسراء والمعراج 1442

ويأتي يوم الإسراء والمعراج هذا العام في يوم الخميس الذي يوافق 11 من شهر مارس للعام الميلادي 2021، والذي يوافق يوم 27 من شهر رجب من كل عام هجري، حيث يبدأ ليلة الإسراء والمعراج مع غروب شمس يوم الأربعاء 26 رجب الموافق 10 مارس 2021، وتنتهي عند فجر يوم الخميس 27 رجب 11 مارس.



