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تذاكر سباق البحرين متاحة للحاصلين على تطعيم كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
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أعلن منظمو سباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحي للموسم في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات اليوم الخميس، طرح تذاكر السباق للحاصلين على تطعيم فيروس كورونا والمتعافين فقط من الجماهير.


وسيقام السباق على حلبة الصخير في 28 مارس.
وقال المنظمون "التذاكر ستكون متاحة فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من الفيروس في مملكة البحرين وذلك لضمان انطلاق السباق في بيئة آمنة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلن عنها في المملكة".


وأضافوا "سيتم التطبيق الشامل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس في الحلبة لضمان استمتاع الجماهير بأجواء الإثارة في سباق الفورمولا وسط بيئة آمنة. 


تشمل هذه الإجراءات تهيئة المنطقة الترفيهية بالمطاعم والفعاليات الترفيهية بعناية للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، وفحص درجة الحرارة عند الدخول مع إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، كما أن جميع الفعاليات الترفيهية ستكون في الهواء الطلق".

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