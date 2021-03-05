



خطوة بخطوة.. طريقة تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2021 عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي





تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2021، ينتظر الكثير من الاسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة الموعد الرسمي الذي ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالكشف عنه من اجل استحقاق الدفعه الخاصة بشهر مارس الجاري والتي يمكن الاستعلام عنها عبر تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة حيث تتم هذه العمليه باستخدام الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش ، وتجدر الاشارة الي ان الموقع يقدم الكثير من الخدمات الاخري التي تتمثل في تقديم الشكاوي في حالة عدم وضع المعاش للمستحقين في موعده او وجود الاموال وهناك بعض مشكله في سحبها عن طريق البنك او الفيزا كارد .





تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2021

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الخدمات الالكترونيه الي المواطنين من اجل ان توفر لهم الوقت والجهد وتجنبهم التجمعات التي تعد من الاسباب القويه لنقل عدوي كورونا المنتشره منذ بداية العام الماضي ، وتجدر الاشارة ان هذه الاموال مقدمة من جانب الحكومه لفئات محدده والتي من ابرزهم الارامل والمطلقات واصحاب الاعاقات الكليه او الجزئية كما انها تساهم في دعم الاطفال في سن المدرسه وذلك في حالة عدم تمكن الاسر من دفع المصروفات المدرسيه حيث انها تعمل علي تخفيضها وللاستفادة من كل هذه الخدمات يمكنكم تسجيل الدخول عبر موقع الوزارة من خلال الخطوات الاتيه .





موقع تكافل وكرامة 2021

يتطلب التقديم علي شكاوي معاش تكافل وكرامة مجموعه من الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها الدخول عبر موقع الوزارة واتباعها حيث انها تتلخص في النقاط التالية:





- تسجيل الدخول عبر موقع تكافل وكرامة.

- تسجيل البيانات المطلوبة والتي من ابرزها الاسم والرقم القومي.

- الضغط علي ايكونة تقديم الشكاوي وتحديد الشكوي.

- الضغط علي زر تقديم الطلب.



