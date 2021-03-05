جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

يستعرض الفجر الرياضي، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري.









وتنطلق أولى مباريات اليوم، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بين وادي دجلة والاسماعيلي، فيما يواجه الاتحاد السكندري نظيره الإنتاج الحربي عند الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.









وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:





1- يوسف أوباما "الزمالك" برصيد 7 أهداف

2- أحمد سمير "طلائع الجيش" برصيد 7 أهداف

3- عمر كمال "المصري" برصيد 7 أهداف

4- أحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" برصيد 6 أهداف

5- شيملس بيكلي "مصر المقاصة" برصيد 6 أهداف

6- حسام حسن "سموحة" برصيد 6 أهداف