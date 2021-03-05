Advertisements

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يستعرض الفجر الرياضي، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري.


وتنطلق أولى مباريات اليوم، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بين وادي دجلة والاسماعيلي، فيما يواجه الاتحاد السكندري نظيره الإنتاج الحربي عند الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.


وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- يوسف أوباما "الزمالك" برصيد 7 أهداف
2- أحمد سمير "طلائع الجيش" برصيد 7 أهداف
3- عمر كمال "المصري" برصيد 7 أهداف
4- أحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" برصيد 6 أهداف
5- شيملس بيكلي "مصر المقاصة" برصيد 6 أهداف
6- حسام حسن "سموحة" برصيد 6 أهداف

أخبار تهمك

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

كلوب عن واقعة صلاح: لم يكن في يومه

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 10 ساعات

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفض وساطة اللاعبين لتخفيف عقوبة كهربا

منذ أقل من ساعة

الكشف عن فرص لحاق نجم برشلونة بمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات