موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

حقق نادي تشيلسي فوزا هاما أمام نظيره نادي ليفربول بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".









ومن المقرر أن يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي إيفرتون يوم الاثنين المقبل ضمن مافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".









وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



