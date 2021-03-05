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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حقق نادي تشيلسي فوزا هاما أمام نظيره نادي ليفربول بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي إيفرتون يوم الاثنين المقبل ضمن مافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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