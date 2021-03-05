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الأمن التونسي ينجح في تفكيك خلية تكفيرية في سوسة

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
وكالات
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نجح عناصر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة سوسة التونسية في الكشف عن خلية تكفيرية كانت تنشط في المنطقة وتفكيكها.

 

وقال مصدر أمني تونسي، أمس الخميس، لوكالة الأنباء التونسية، إن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص تابعين لهذه الخلية التكفيرية، من سكان إحدى ولايات الوسط الغربي التونسي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

ومنذ مايو 2011، شهدت تونس أعمالا إرهابية تصاعدت في عام 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب، قبل أن تتراجع بالسنوات الأخيرة.

 

ووقع أحد أكثر الهجمات الإرهابية عنفا، في 7 مارس 2016، عندما هاجمت عناصر من "داعش" مقر ثكنات عسكرية وأمنية في مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا، واشتبكت مع قوات الأمن والجيش. وأسفر الهجوم عن مقتل 55 مسلحا من "داعش"، و12 من القوات التونسية، و7 مدنيين.

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