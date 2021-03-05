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القبض على عاطلين بحوزتهما نصف كيلو حشيش بقليوب

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على عنصري شديدي الخطورة بقليوب، وبحوزتهما نصف كيلو حشيش وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بها وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، بالقبض على عنصري شديدي الخطورة بقليوب، وبحوزتهما نصف كيلو حشيش.

وتبين من تحريات الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم قليوب، أن المتهمين هما "ب.ع.ح" 31 عاما، عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 255 جراما ومبلغ مالي 255 جنيها وهاتف محمول، و"م.ي.ح" 19 عاما، عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 250 جراما ومبلغ مالي 125 جنيها وهاتف محمول.

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