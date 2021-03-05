بشائر سارة.. ماذا طرأ على لقاح كورونا المصري؟





يوما بعد الآخر، تطرأ عدد من المستجدات على لقاح كورونا المصري الذي تعمل مصر على إنتاجه خلال الفترة الحالية في ضوء مواجهتها الوباء كورونا الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



التجارب السريرية خلال شهر

وعن اللقاح المصري، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث نجحوا في التوصل إلى لقاح مصري مضاد لكورونا آمن وفعال.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف وزير التعليم العالي: " بدأنا العمل في اللقاح منذ أبريل الماضي وسيتم البدء في تحضير العينات لبدء مرحلة التجارب السريرية على 300 شخص خلال شهر فقط".



تصنيع اللقاح خلال ٦ شهور

وتابع: "نأمل أن تتم التجارب السريرية على 300 متطوع وفقا لمخطط التجارب التسارعية، متوقعًا إنتاج وتصنيع اللقاح المصري المضاد لكورونا خلال 6 أشهر".





إجراءات لإجراء التجارب السريرية

وفي هذا الشأن، قال رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري محمد أحمد علي، إنهم ينتظرون موافقة هيئة الدواء المصرية على إنتاج الجرعات الأولى والبدء في التجارب السريرية، بعد تقديم ملف كامل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة باللقاح والتجارب التي تم إجراؤها.





وعن طريقة عمل اللقاح، أضاف: "اللقاح يعتمد على تقنية الفيروس المثبط أو المُعطّل، وهي نفس التقنية المستخدمة في لقاح شركة "سينوفارم" الصينية التي بدأت مصر استخدام لقاحها في حملة تطعيم الأطقم الطبية ثم المواطنين في وقت لاحق".



وقالت تقارير نقلا عن مسئولين بالمركز القومى للبحوث، إن اللقاح آمن تمامًا، ونسب فاعليته ستتجاوز الـ 90%"، وأن المركز بانتظار اعتمادات هيئة الدواء المصرية لبدء التجارب الإكلينيكية وإخطار الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف