القوى العاملة تعلن عن توفير 50 فرص عمل بالوادي الجديد

تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، قبول طلبات 50 من راغبي العمل بإحدى المنشآت علي 5 مهن، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام بالحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية ، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 20 أخصائي خدمات مالية مؤهل عالي (ذكور وإناث)، و10 محاسبين وأمين خزينة بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة( ذكور) ، و5 أخصائي نظم ومعلومات مؤهل متخصص في الحاسب الآلي( ذكور وإناث) ، و5 معاون مؤهل متوسط ( ذكور) ، والسن من 20 إلي 30 سنة.



وأضاف مدير المديرية أن المهن المطلوب أيضا تتمثل في 4 عامل زراعي ، و 4 عامل نظافة ، عاملين بناء، والسن من 20 إلي 40 سنة ، مع توافر وسيلة مواصلات .

وقال مدير المديرية: إن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية ش عبد المنعم رياض الخارجة - الوادى الجديد، بجوار مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنين.





