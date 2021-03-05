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خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:02 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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قام محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برد فعل مفاجئ عقب تلقيه عقوبة من الجهاز الفني خلال الساعات الماضية.

وأعلن النادي الأهلي، الأربعاء الماضي عن قيام النادي بتغريم اللاعب 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقافه لمدة شهر عن المشاركات، بسبب عدم التزامه واعتراضه على الجهاز الفني.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة، أن كهربا يشعر بالندم والحزن ويعلم أنه على خطأ، وحاول تدارك الأمر قبل تطوره.

وأضاف:  "كهربا حرص على التحدث أمس مع موسيماني وبعث له رسالة اعتذار عبر واتس آب، وأكد له استعداده للإعتذار أمام كل اللاعبين مع تنفيذ عقوبته".

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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