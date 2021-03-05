الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

استقرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إعارة نجم الفريق محمود كهربا نهاية الموسم الجاري.





وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالمارد الأحمر قد قرر تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه لمدة شهر، لعدم الالتزام.





وقال مصدر بالقلعة الحمراء، أن إدارة الكرة بالنادي استقرت على اعارة اللاعب نهاية الموسم الحالي، بعد أن طلب موسيماني الاستغناء عنه نهائيا بسبب حديثه الغير لائق معه عقب مباراة الجيش الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.





ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها غدا السبت على استاد القاهرة.



