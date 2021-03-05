موعد اجتماع الأهلي لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالانشاءات وفريق الكرة

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يوم الإثنين المقبل موعدًا لعقد اجتماع مجلس الإدارة، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالانشاءات وفريق الكرة.





ويعقد مجلس الأهلي الاجتماع يوم الأثنين المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الجزيرة وهو الأجتماع الذي سيُحدد كذلك رئيس بعثة الفريق في الكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول بقيادة بيتسو موسيماني تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة في دوري الأبطال.





ويلتقي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.