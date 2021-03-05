موعد مباراة الإياب بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء الموافق ١٧ مارس الجاري ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.









وستذاع مباراة فريق تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD".









يذكر أن مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي واتلتيكو مدريد قد انتهت بفوز البلوز بهدف نظيف.